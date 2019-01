Hundvalpar stals vid grovt rån

Sex valpar av den här rasen stals under det grova rånet. Foto: TT BILD/Carrie Antlfinger

KRISTIANSTAD

Sex stycken hundvalpar av rasen golden retriever stals vid ett grovt rån mot en kennel utanför Kristianstad under onsdagen.

Nu ber polisen allmänheten om hjälp.

Valparna var sju veckor gamla och skulle njuta av sin sista tid tillsammans med tiken innan de var klara att levereras till sina nya hem.

Istället hamnade de i kriminellas händer.

– Det är sex stycken golden retriever-valpar som är tagna i samband med ett grovt rån och vi är förstås intresserade av att allmänheten hör av sig om de får nys om att sådana hundar är till salu på något konstigt sätt på Blocket eller någon annanstans, säger Peter Frostlund, inre befäl vid Polisen i Kristianstad.

Rånet skedde mot en kennel i en by strax utanför Kristianstad, vid niotiden på onsdagsmorgonen.

Exakt var någonstans vill polisen i nuläget inte gå ut med – och inte heller om någon människa blivit skadad. Eftersom rubriceringen rör grovt rån står det dock klart att valparna tagits under hot.

Hundarna skulle säljas för 15 000 kronor styck.

– Det rör sig alltså om ett godsvärde på 90 000 kronor, säger Peter Frostlund.

Den som har tips att lämna kan ringa polisens växel på telefonnummer 114 14 och be att få bli kopplad till Polisen i Kristianstad.