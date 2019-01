Tandläkare drog ut alla tänderna utan anledning

Malmö Mannen gick till sin tandläkare som drog ut alla hans 22 tänder, trots att de flesta kunde behandlats. Tandläkaren skrev även ut narkotikaklassat läkemedel utan motivering.

Det var förra året som den 48-årige mannen i Malmö behandlades av tandläkaren.

När tandköttet hade läkt efter den totala extraktionen opererade tandläkaren in implantat för brokonstruktioner och avtagbara protester i under- och överkäken. Men de avslutande brokonstruktionerna på de installerade implantaten framställdes aldrig.

När mannen fick sina helproteser kunde han inte använda dem, eftersom de inte kunde fästas i munnen. Han försökte få kontakt med sin tandläkare för att fortsätta behandlingen utan framgång. Det resulterade i att han under lång tid gick utan tänder, som gjorde det svårt att äta.

Han drabbades både fysiskt och psykiskt av problemen och sina hopsjunkna kinder.

När han till slut fick kontakt med tandläkaren ville han inte ha honom som patient längre och hänvisade honom till en annan vårdgivare.

Försäkringskassan vägrade, efter prövning, att ersätta tandläkaren för behandlingen. Mannen anmälde tandläkaren och

nu har ärendet hamnat hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att tandläkaren gjort en rad fel och riktar hård kritik mot honom.

Behandlingen bedöms inte vara förenlig med sakkunnig och omsorgsfull vård.

Ivo slår ner på att tandläkaren inte pratat med patienten om alternativ till behandlingen, eller presenterat en behandlingsplan.

Det saknas diagnoser som motiverar att alla tänderna drogs ut. Ivo bedömer att de flesta tänderna hade kunnat behandlas och därmed sparats.

Av patientjournalen framgår att tandläkaren skrivit ut antibiotika två gånger innan operationerna, utan någon motivering.

Det är inte förenligt med gällande regler.

Utöver antibiotikan skrev tandläkaren ut narkotikaklassat läkemedel till mannen, utan att motivera varför.