Guldkorn från förr och nu

Deckarspalten

Deckaråret 2019 börjar med en gammal bok. En hängiven man (Forum) kom ut redan 1988 och är bok två i Peter Robinsons över 25 böcker långa serie om kriminalkommissarie Alan Banks i fiktiva Eastvale i Yorkshire. Precis som seriens del ett, Ur askan i elden, som Forum gav ut förra året, har En hängiven man aldrig tidigare getts ut på svenska. Jag läste den på engelska för många år sedan och det var ett rent nöje att läsa om den nu. På knappt 300 sidor skapar Robinson effektiv spänning med en välkonstruerad intrig, får till ett överraskande slut och fördjupar porträttet av Alan Banks jämfört med bok ett.

Allt börjar med att Harry Steadman hittas död i en stenmur utanför den lilla by där han och frun slagit sig till ro sedan några år. Steadman är en före detta professor som hyser ett brinnande intresse för industriarkeologi och lokalhistoria och till en början verkar det osannolikt att någon skulle vilja ta livet av honom. Alan Banks är övertygad om att svaret ligger i det förflutna och förhör om och om igen Steadmans fru och gamla vänner. Parallellt med Alan Banks gör också den uttråkade tonåringen Sally Lumb en egen utredning som får otäcka konsekvenser.

En hängiven man har all den charm som en engelsk landsbygdsdeckare ska ha – här finns gott lokalt öl, pubar av varierande mysighetsfaktor, svårflörtade ortsbor, tröttsamma turister och fina naturskildringar. Tyvärr känns den rejält daterad när det kommer till kvinnosynen, Robinson är för övrigt inte i takt med tiden i sina senaste böcker heller. Men samtidigt har just den här 30 år på nacken och är ändå befriande bra.

Själv blir jag så Robinsonsugen efter En hängiven man att jag plockar fram seriens nummer tre, A necessary end, för omläsning.

Betydligt nyare än Robinson är journalisten och författaren Tina Frennsteds Cold case: Försvunnen (Forum). Den är första delen i en planerad serie om den skånska Cold Case-chefen Tess Hjalmarsson och bygger på ouppklarade fall som Frennstedt själv följt som kriminalreporter.

I Försvunnen har det 26 år gamla fallet med Helena Andersson som försvann i Mariestad efter en utekväll flyttats till Simrishamn där Annika Johansson försvinner efter en utekväll på en nattklubb. I nutid är hennes försvinnande ett av många fall på Tess skrivbord men när nya DNA-spår dyker upp i samband med jakten på en serievåldtäktsman blir fallet aktuellt på nytt.

Försvunnen följer parallellt jakten på våldtäktsmannen och nystande i Annikas försvinnande och det blir en tilltalande blandning av högt tempo och eftertänksamt utredningsarbete som skapar spänning men aldrig hets. Tina Frennstedt bygger sin intrig väl och ger, respektfullt men levande, en inblick i situationen för så väl anhöriga som misstänkta med koppling till ett fall som inte är löst. Hon har också en huvudperson och ett antal bifigurer som man gärna vill fortsätta att följa.

Naturligtvis är det extra roligt med böcker som rör sig i en miljö man själv är bekant med och att följa Tess och kollegan Marie från Malmö och ut på Österlen är ett sant nöje även vad gäller miljöskildringarna. Närvaro, spänning, emapti, engagemang, smart intrig – allt finns och lovar gott för fortsatta delar.

Gunilla Wedding