Priserna på skog fortsätter att öka

OSBY/ÖSTRA GÖINGE

Priset på skogsmark har stigit rekordartat under 2018 i Skåne.

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2018 års försäljningar.

Statistiken visar att priset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige medan skogsmark i delar av norra Sverige sjunkit i pris.

LRF Konsults statistik visar att riksgenomsnittet stigit till 435 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det högsta genomsnittspriset i Sverige återfinns i Skåne, Blekinge och Halland med en uppgång med 4,6 procent ger ett genomsnittspris om 664 kr/m³sk.

De senaste tio åren har priset på skogsmark per skogskubikmeter stigit med 32 procent i södra Sverige. Utvecklingen i norra Sverige har under samma period minskat med minus 13 procent.

Det har under hela 2018 varit en mycket stark konjunktur i Sverige.

Ränteläget har varit lågt och skogsägaren har fått bra betalt för sin skogsråvara. Intresset för att investera i skog har varit stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden.