Klart program för sportlov

hässleholm

Redan på lördag inleds årets sportlovsaktiviteter, och under veckan är programmet brett från fågelholkstillverkning och bad till fotbollsturnering och robotbygge.

Förutom kultur- och fritidsförvaltningen står en mängd olika föreningar i Hässleholm och kransorterna bakom arrangemangen för de unga under sportlovsveckan.

IOGT-NTO inbjuder till fågelholkstillverkning på Drivhusvägen i Hässleholm, Vittsjö Skytteförening har luftgevärsskytte och pistolskytte i sin lokal i Vittsjö, IFK Hässleholm har fotbollsturneringar för olika årskurser i Qpoolen och Vinslövs Bangolfklubb bjuder in till spel i Hedbergshuset.

Bland många fler aktiviteter kan nämnas brädspelsträff, robotbygge, bowling, bågskytte, skridsko, workshop i berättande, radiostyrd bilsport, filmskapande och mycket mycket mer.

All information om tider, platser, anmälan m.m. finns på www.hassleholm.se/lov