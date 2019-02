Plats på scen för Sara Granér

Serieskaparen Sara Granér och hennes värld har flyttat in på Malmö Dockteater. 6 mars är det premiär för En idiot ibland oss där Sara Granér står för idé, manus och scenografi och också är med som dockspelare. – Det här tillför så mycket, jag har fått se mina karaktärer få liv och lärt känna dem på ett nytt sätt, säger hon entusiastiskt.

Sara Granér:

Född: 1980 i Lund

Bakgrund: Svensk serieskapare bosatt i Malmö. Har gått Kvarnby serieskola och var med och startade seriekollektivet Dotterbolaget. Debuterade som serietecknare 2008 med Det är bara lite AIDS. Har sedan dess medverkat med serier i bland annat Galago och DN. Har också gett ut ytterligare tre album – Med vänlig hälsning 2010, All I want for Christmas is planekonomi 2012 och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leverera 2015 samt diktsamlingen Blixt från oklar himmel 2017. Hon har medverkat i utställningar i Rom och Tokyo och haft separatutställningar bland annat på Kulturhuset i Stockholm, i Staffanstorps konsthall och Falsterbos konsthall. Har även skrivit manus till Profilteaterns ”Ursäkta kan ni svälta lite tystare” tillsammans med Liv Strömquist och till barnoperan Sannolikt osannolikt/Ursäkta sa månen som spelas av Riksteatern

Aktuell: Med pjäsen En idiot ibland oss på Malmö Dockteater. Premiär 6 mars.

Sara Granér om …

… vad hon mer har på gång framöver: ”Jag har ett instagramprojekt som heter dagensord där jag lägger upp en ordvits varje dag. Jag började egentligen för länge sedan med att bestämma att jag skulle göra en grej om dagen. Då lade jag inte upp det någonstans utan hade bara olika anteckningsböcker. Tanken var att om jag gör en om dagen så har jag jättemånga och kan välja några, de bästa, att jobba vidare med. Det blev en bättre slags press för då vet man att det inte behöver vara bra varje dag. Just nu tycker jag det är spännande att tänka att boken inte är allt, den kan vara ett begränsat format och ibland behöver något vara större eller med levande.”

… om uttrycket att bära hundhuvudet: ”Nu kanske någon historiker kommer och rättar mig men jag har läst att det kommer från att man på riktigt fick göra det som straff och om man var rik kunde man betala någon annan för att göra det åt en. Det är en väldigt lustig bild av vad människor har hållit på med.”