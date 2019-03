”Det känns värdigt”

Hennes budskap i låten är tydligt. Man ska våga vara sin egen superhjälte och inte ångra något i livet när stegen som är kvar mot döden blir allt färre.

I kväll hoppas Anna Bergendahl på en finalplats i Melodifestivalen med bidraget ”Ashes to ashes”.

1. Starkaste Mellominne?

– När jag vann 2010. Jag var helt tagen, så stolt och glad. Det känns så extremt att få folkets röst, helt otroligt.

2. Bästa Mellolåten genom tiderna?

– ”Heroes” med Måns Zelmerlöw. En väldigt bra låt och hans nummer var något helt nytt då. Väldigt imponerande!

3. Det här måste man ha/göra när man tittar på Mello?

– Jag gillar att äta mat framför tv:n så tacos! Sedan måste man fortsätta med chips och godis såklart. Och kanske en liten öl!

Det kan verka nervöst att stå på en stor arenascen och vänta på beskedet om man går vidare eller inte i Melodifestivalen. Men när Anna Bergendahl stod just där på scenen i första deltävlingen och väntade på sitt Melloöde kände hon inget annat än lugn.

– Jag fick en enorm lycka i hela kroppen så klart när resultatet lästes upp, men för första gången var jag inte alls nervös när resultatet skulle presenteras. Jag kollade ut på publiken, såg min familj och tänkte att alla är friska. Jag såg mina fina syskonbarn. Det här är ju faktiskt inte på liv och död, som det är på sjukhuset, säger Anna Bergendahl.

Ja, liv och död är något som annars präglar och har präglat Bergendahls vardag i många år med läkarstudier i Örebro och inte minst det år som hennes pappa blev svårt sjuk.

– Jag fick ångestproblem och gick igenom en väldigt tuff period då. Men jag tog mig ur det med hjälp av vänner och familj, även om jag gjorde det tuffa jobbet själv. Jag var min egen hjälte, säger hon.

Och det är precis detta, att vara sin egen hjälte, och att kunna ta sig igenom något svårt och komma starkare ur det, som inspirerade Anna Bergendahl att skriva bidraget ”Ashes to ashes” som hon nu tävlar i andra chansen med.

Hur hittade du styrkan igen när du var där nere på botten?

– För mig har det handlat om att prata med andra människor. Till en början skämdes jag över att jag hade ångest men så förstod jag att det inte är något negativt med att vara öppen med hur man mår. Just läkare är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa, vi har så höga krav på oss själva. Sedan tror jag att det handlar om tid också, det tog mig nästan två år att bearbeta att jag nästan förlorade min pappa. Det blev som ett trauma för mig.

Vad tycker du att dina läkarstudier gör för din medverkan i Mellon och vad gör Mellon för dina studier?

– De ger definitivt energi till varandra. Det är så häftigt för jag använder ju olika delar av hjärnan. När jag är klar med min utbildning vill jag jobba med akutmedicin och det är faktiskt inte så långt från ett liveframträdande, det gäller att ta snabba beslut. Jag gillar helt enkelt när det händer grejer. När det kommer in ett akutfall vill jag alltid vara med, det är så häftigt när man får rädda liv, och just att feedbacken kommer direkt gillar jag. Det är samma sak med musiken, och som nu i Melodifestivalen – du får feedback direkt, antingen går du vidare eller så åker du ut, säger Anna Bergendahl.

Har du synat dig själv och ditt nummer i sömmarna nu inför andra chansen?

– Alltså jag har ganska svårt för att se mig själv på film, så jag har sett numret ett par gånger bara. Men jag vill lägga till mer energi och glädje och känna mig helt fri. Jag måste verkligen släppa alla hämningar och visa hur lycklig jag är när jag står där på scen, trots att det kommer tjock rök smygande på golvet som jag ska hålla koll på, haha. Och alla kameror på det!

Du står i en duell mot Andreas Johnson, hur känner du inför det?

– Det känns väldigt bra. Han är en duktig sångare och det är en bra låt. Så det känns värdigt. Om jag åker ut mot honom så känns det helt okej ändå.

Men det kan också bli både final och Eurovision Song Contest, precis som det blev för dig 2010?

– Ja, fast det är väldigt tuff konkurrens. Men visst hade det varit otroligt roligt att få göra den resan igen. Och då får jag helt enkelt ta en paus från läkarprogrammet. Det finns ju kvar, men en sådan här chans kanske inte kommer fler gånger.

Oavsett om det blir en andra vinst för Anna Bergendahl eller inte så kommer musiken fortsätta att få ta plats i läkarstudentens liv under året.

Under våren kommer en ny ep och i slutet av året räknar Bergendahl med att släppa ett helt album tillsammans med parhästen David Lindgren Zacharias och Anders Pettersson.

– Och så kommer jag att göra en hel del spelningar, vi håller på att boka in dem nu, det ska bli så kul. Det är fortfarande svårt att ta in att folk faktiskt lyssnar på mig.

Men bara ”Ashes to ashes” har över en miljon streams redan!

– Jag vet, det är galet och det betyder verkligen allt. Det är det största som kan hända en artist att få den bekräftelsen, men det är verkligen jättesvårt för mig att förstå.

Hur såg det ut när du var yngre, vilken relation hade du till Melodifestivalen då?

– Jag följde programmet slaviskt mellan jag var åtta och tretton år. Jag ritade upp ett system där hela familjen skulle ge poäng för olika saker. Som sången, numret, dansarna, kläderna och låttexten.

Hur hade åttaåriga Anna Bergendahl bedömt dig och ”Ashes to ashes” nu?

– Hon hade tyckt att det varit en bra sång och en bra text. Men hon hade nog blivit lite sur över att jag har så mycket glitter på mig i min outfit, att det är lite väl oseriöst. Åttaåriga Anna var stenhård vet du!