Mordiska höjdpunkter

Deckarspalten En riktigt bra trio deckare för sommarläsningen finns i deckarspalten denna gång. Och den första har tagit en annorlunda väg till de svenska läsarna.

Sen frost (Erzats) av Kerstin Danielsson och Roman Voosen är något så udda som en svensk deckare som utspelas i Växjö som kom ut först på tyska – för många år sedan. Och inte nog med det den är också den första i en serie om de två poliserna Ingrid Nyström och Stina Forss och ytterligare sex delar har redan hunnit komma ut på tyska.

Nåja, nu finns den bearbetad till svenska av den ena författaren, Kerstin Danielsson, och tur är det för det här är en riktigt bra polisdeckare i småstads-/landsbygdsmiljö.

Allt börjar med att en fjärilsforskare hittas mördad i växthuset vid sitt hus långt in i skogen. Samtidigt har Ingrid Nyström precis blivit chef för kriminalpolisen i Växjö efter att den tidigare chefen krockat med ett vildsvin.

På plats i polishuset finns också Stina Forss som precis lämnat sitt liv som polis i Berlin för att bli polis i sitt gamla hemland. Mordet på fjärilsforskaren blir en rejäl utmaning för Nyström, Forss och deras kollegor. Inte nog med att det verkar som om två personer förutom offret varit på mordplatsen vid mordtillfället, här finns också kopplingar till 40-talets Jerusalem, till högt uppsatta personer och mordoffret har dessutom levt ett liv fyllt av hemligheter.

Sen frost bjuder på en väl genomtänkt och genomarbetad intrig där poliserna noggrant får nysta upp ledtrådar och då och då hamnar på villospår. Miljön är fint beskriven och persongalleriet genomtänkt och tilltalande. Här och var dyker tyvärr lite språkliga konstigheter upp – som att en man blinkar ut genom ett bilfönster i stället för blickar för att ge ett exempel. Men det är marginellt för det här en deckare jag tycker mycket om att läsa och jag hoppas verkligen att övriga delar dyker upp på svenska snart.

En ung kvinna anklagar en lovande politiker med starka band till den brittiska premiärministern för våldtäkt och det blir brottmålsadvokaten Kate Woodcrafts uppgift att föra den unga kvinnans talan.

Brittiska Sarah Vaughans Efter skandalen (Albert Bonniers) är en minst sagt aktuell thriller och det finns mycket att känna igen. Whitehouse har starka krafter på sin sida – premiärministerns tysta stöd, en lojal fru, högt uppsatta vänner och till en början verkar det som ett omöjligt fall och Vaughan skildrar allt runt detta smärtsamt bra genom Kates arbete inför och under rättegången parallellt med en skildring av Whitehouse fru och hennes växande osäkerhet kring makens oskuld. Handlingen backar också i tid till Whitehouse universitetstid i Oxford och sakta växer en större och om möjligt än mer obehaglig historia fram

Sara Vaughan är skickligt på att med små och till synes obetydliga detaljer plantera förutsättningarna för den här historiens utveckling och redan i inledningskapitlet finns en viktiga pusselbitar.

Bakom skandalen ska läsas eftertänksamt, den måste få växa i egen takt. Och den skildrar nedrigt bra komplexiteten kring sexualbrottsmål – vilken roll trovärdighet och position i samhället spelar och hur lätt en man i maktposition kan intala sig själv att hans perspektiv är det enda rätta. En av årets bästa läsningar hittills i genren.

Dolt i vatten (Modernista) är den brittiska skådespelaren Catherine Steadmans författardebut. På många sätt är det här ännu en Gone Girl-uppföljare som följer ett par genom traumatisk upplevelser och där vi inte riktigt vet vem av dem som går att lita på. Om ens någon? Till skillnad från många andra efterföljare lyckas dock Steadman bra med så väl karaktärer som intrig. Hennes par heter Erin och Mark. Han har ett välbetalt bankjobb och hon är dokumentärfilmare. De är djupt förälskade och ska snart gifta sig och åka på bröllopsresa till Bora Bora i Franska Polynesien. Redan före bröllopet börjar marken skaka under dem när Mark blir av med sitt välbetald bankjobb och Erins filmintervjuer kommer väl nära hennes perfekta liv. På plats på Bora Bora förändras sedan allt när de gör en oväntad upptäckt under en dykutflykt.

Erin eller Mark är bägge tilltalande osympatiska i sitt självupptagna sätt att leva. Och just för att man inte sympatiserar med någon av dem är det extra underhållande och spännande att följa de komplicerade turer deras liv och relation tar.

Möjligen lämnar slutet en del att önska men hela vägen dit är riktigt bra thrillerläsning.