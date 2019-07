Turbulent i den spanska politiken

Den spanska politiken fortsätter att vara turbulent. Den förväntade regeringsbildningen under tisdagen blev uppskjuten till torsdagen och i skrivande stund har inte den avgörande omröstningen hållits. Det socialdemokratiska partiet PSOE behöver bilda en koalition och har haft hårda förhandlingar med vänsterpartiet Podemos.

I valet i april blev PSOE störst, men inte tillräckligt för att bilda regering på egen hand. Därefter har förhandlingar ägt rum, men in i det sista har man alltså inte kommit överens. De krav som Podemos ställer är uppenbarligen för magstarka för PSOE, men alternativet är ett nyval och då kan hela kakan förloras.

Spanjorerna är troligen luttrade vid det här laget. Socialdemokraterna tog över regeringsmakten för ett år sedan efter en korruptionsaffär för det då regerande konservativa folkpartiet. Premiärminister Pedro Sánchez tvingades utlysa nyval när han inte fick igenom sin budget i början av det här året. Turbulensen kring Kataloniens kamp för självständighet har ytterligare spätt på oroligheterna i det politiska livet.

Det vore därför ett vågspel med ett val igen under hösten, det kan sluta hur som helst. Frågan är om socialdemokraterna vågar chansa på ett bra resultat eller om de viker sig för vänsterpartiets krav. Några ministerposter till dem kanske trots allt är ett lågt pris för att få möjlighet att fortsätta styra landet.