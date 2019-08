Broadwayveteran död

En av tungviktarna när det gäller Broadways musikalproduktion, Harold ”Hal” Smith Prince, har avlidit i en ålder av 91 år.

Under sin livstid tog han emot inte mindre än 21 Tony awards, fler än någon annan, åtta av dom för att ha producerat årets Bästa musikal.

Hal Prince var född på Manhattan, New York. Teaterkarriären startade hos George Abbott, tillsammans producerade de The Pajama game, som vann Tony awards för Bästa musikal 1955.

1962 började han producera på egen hand, men till en början blev det inga större framgångar. Vändpunkten kom 1966 med Cabaret.

1970 inleddes samarbetet med kompositören Stephen Sondheim och de gjorde en lång rad Broadwaymusikaler tillsammans, som Company (1970), A litte nigh music (1973), Pacific overtures (1976) och Bounce (2003).

Hal Prince satte även upp flera operor som Madame Butterfly, Ashmedai, Candide och Turandot.

Många av musikalerna har varit oerhört framgångsrika, som exempelvis Evita, West side story, Fiddler on the roof, Sweeney Todd och The Phantom of the Opera, som är det musikal som gått allra längst på Broadway genom tiderna.

År 2000 fick han ta emot National medal of arts, för sin livsgärning. Han har fått en mängd olika hedersutmärkelser som exempelvis Special Tony award for Lifetime achievement.