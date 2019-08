Två masskjutningar inom loppet av ett dygn

USA USA sörjer efter att ha skakats av två masskjutningar under helgen. Minst 29 människor sköts till döds och minst 50 skadades när två gärningsmän öppnade eld mot folksamlingar i Texas och Ohio, USA.

Den första dödsskjutningen inträffade i El Paso, Texas. Larmet om skottlossning kom klockan 10.39 (18.39 svensk tid), mitt under lördagsförmiddagen när flera tusen besökare, däribland barnfamiljer, befann sig på köpcentret Cielo Vista Mall. 20 personer uppges ha dödats och minst 26 personer har skadats, men dödstalet kan komma att stiga då flera är allvarligt skadade. Bland offren finns såväl små barn som äldre personer över 80 år.

Strax efter klockan 11 twittrade lokal polis ”Händelsen pågår fortfarande, undvik området”. Samtidigt grep polisen en misstänkt 21-årig gärningsman. 21-åringen ska ha kört i tio timmar för att utföra dödsskjutningen i El Paso. Den misstänkta gärningsmannen överlämnade sig själv frivilligt när polisen kom ikapp honom. Han riskerar nu dödsstraff.

– Vad som skulle ha varit en normal dag av lugn shopping förvandlades till en av de blodigaste dagarna i Texas historia, sa guvernören Greg Abbott vid en presskonferens.

Dödstalet gör masskjutningen till det åttonde värsta som har inträffat i USA i modern tid.

Innan han utförde dådet ska 21-åringen ha skrivit hatiska texter om invandrare på sociala medier och om en ”latinamerikansk invasion av Texas”. Och enligt polisen har han släppt vad de kallar ett manifest – ett dokument som ligger till grund för att polisen nu utreder om hatbrott kan ha legat bakom skjutningen. Händelsen utreds som hatbrott men kan även komma att rubriceras som inhemsk terrorism. I ett tidigt skede kom uppgifter om flera misstänkta skyttar, men polisen har nu uteslutit att fler än den gripne mannen ska ha varit inblandade.

Den andra dödsskjutningen inträffade under natten till söndag vid en bar i staden Dayton, Ohio. Nio personer uppges ha dött och ytterligare 16 personer har skadats, rapporterar Dayton Daily News. Den 24-årige skytten ska ha burit mask och skottsäker väst under masskjutningen, men sköts till döds av polisen. Hans motiv är ännu inte kända. Det fanns polispatruller i området när skjutningen började och därför gjordes en snabb insats. – Betänk att skytten hann döda nio personer och skada 26 på mindre än en minut. Föreställ er vad som hade kunnat hända om polisen inte varit på plats så snabbt, säger borgmästare Nan Wahley till CNN.

Enligt Gun Violence Archive, en ideell organisation som följer vapenrelaterat våld, utgjorde skottlossningarna i El Paso och Dayton de 250:e och 251:a masskjutningarna i USA i år – en takt på mer än en per dag.