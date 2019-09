Novellfest med många nyheter

Ny plats, nyskrivna noveller av Monika Fagerholm, nysläppt novellsamling av Boel Gerell och helt nya projektledare. Mycket är nytt när Lunds Novellfest firar fem år till helgen. – Temat är också nytt. Vi följer processen, vägen mot en färdig novell, berättar författaren och skrivarpedagogen Therése Granwald som ansvarar för festivalen tillsammans med författaren Åsa Foster.

Lunds Novellfest 2019:

Pågår lördag 14 seprember och 15 september. Alla programpunkter under en är på Skissernas museum. samtliga programpunkter, utom lördagskvällen, är gratis.

Programmet i sin helhet hittar man på www.litteraturhuslund.se

Therése Granwald och Åsa Foster om vad som har varit roligt och jobbigt med att ta över Lunds Novellfest:

Åsa Foster: ”Det är ett stort arrangemang med gäster från hela Norden så det är många moment som ska falla på plats. Och så måste man får den att synas också.”

Therése Granwald: ”Det har varit glädjande och lätt att boka författare och vi är så stolta över att vi har så bra och aktuella författare i programmet. Men det var också en stor festival vi ärvde.”

Boel Gerell om vilken programpunkt hon ser mest fram emot: ”Jag är jätteintresserad av lördagskvällen med Klas Östergren med flera. Sedan är gillar jag verkligen temat, att gå in i själva verkstaden och inte bara titta på det polerade verket. Det är så många som skriver själva som kommer hit och det handlar om att våga gå in i det ofärdiga.”

Lunds Novellfest arrangerades för första gången 2015. Bakom arrangemanget stod den ideella föreningen Litteraturhus Lund med författaren Oline Stig i spetsen. Litteraturhus Lund är fortfarande arrangör men i år är det Therése Granwald och Åsa Foster som håller i trådarna. Bägge har medverkat i Novellfesten tidigare men är nya Litteraturhus Lund och i projektledarrollen.

– Vi har ärvt den här festivalen och tar oss an det här med viss förskräckelse och stor glädje, säger Therése Granwald med ett leende när hon, Åsa Foster och festivalmedverkande författaren Boel Gerell håller pressmöte på Skissernas museum.

Nytt för i år är nämligen också att Novellfesten har bytt huvudlokal från Lunds Konsthall till just Skissernas museum.

– Det passar så himla bra eftersom den konstnärliga processen står i centrum för årets festival, säger Therése Granwald. I år vill vi lyfta fram hur en novell blir till och själva skrivprocessen. På programmet har vi bland annat ett stort samtal om hur man skapar och skriver där jag och Mats Kempe, som bägge är författare och skrivpedagoger, samtalar med förläggaren John Häggblom. Och så ska vi ha ett öppet textsamtal med den finlandssvenska författaren Monika Fagerlind som då också presenterat två helt nyskrivna noveller.

– Vi har också samtal med tre nordiska novellförfattare – Pivinnguaq Mörch från Grönland, Frida Isberg från Island och svenska Andrea Lundberg – som även det handlar om tillblivelseprocessen, lägger Åsa Foster till.

Förutom de ovan nämnda författarna medverkar bland andra Klas Östergren, danska författaren Caroline Albertine Minor och finlandssvenska Ulrika Nielsen. Och så skånska författaren och kulturskribenten Boel Gerell som passar på att släppa sin novellsamling Pälsjägare: fyra berättelser om kärlek på festivalen.

– Vi inleder hela Novellfesten med kalas för Boels bok, berättar Therése Granwald.

– Jag kommer att läsa högt och även prata om boken och då lägger jag också tyngdpunkten på själva arbetet och på vad som är novellens särart, berättar Boel Gerell.

Pälsjägare innehåller fyra noveller som Boel Gerell beskriver som nära kortromanen.

– Pälsjägare är min återkomst till novellformen och det är roligt för när jag debuterade var det med en samling mycket korta noveller och nu är de betydligt längre, cirka 80 sidor var.

Hur började arbetet med boken?

– Med en av berättelserna. När den var klar funderade jag vad jag skulle göra med den eftersom det var ett så hopplöst format. Men så använde jag temat igen och till slut blev det fyra delar där helheten på något sätt blir större än delarna.

Och temat, vad är det?

– De är fyra kvinnors berättelser och det gemensamma är en slags brist. De har allt de behöver men saknar ändå något. Som barn, att det inte har haft tid att skaffa barn. Och här finns längtan efter päls och pälsdjur. Det är längtan i olika former och det hela är tragiskt på ett absurt och ibland roligt sätt.

Boel Gerell undervisar också på Lunds Universitets författarskola som ligger granne med Skissernas museum och hon är övertygad om att årets tema kommer att locka eleverna där liksom många andra som skriver själva.

– Just det att vi lyfter skrivandet kan nog locka många nya målgrupper, instämmer Åsa Foster.

Under tidigare novellfester har elever från universitetets författarskola medverkat i programmet med högläsning av noveller de skrivit under utbildningen. I år är det elever från totalt fyra olika skrivarutbildningari Skåne som är med.

– Det är elever från Österlens folkhögskola, Skurups folkhögskola, universitetets författarskolan och Folkuniversitetet. Alla som ville fick skicka in bidrag och sedan har jag valt ut fem, berättar Therése Granwald.

Hur valde du?

– Jag har valt noveller som visar vilken spännvidd i uttryck som finns och så skulle de vara känslomässigt berörande och passa för högläsning.

Andra punkter i årets program är ett samtal kring hur kort en novell egentligen kan vara. Och så tolkar jazzpianisten Hans-Inge ”Singe” Magnusson noveller i jazzform. På Lunds stadsbibliotek kan man också delta i Shared reading.

– Där läser deltagarna en novell gemensamt och diskuterar den efteråt, berättar Åsa Foster.

Lunds Novellfest pågår lördagen 14 september och söndag 15 september och alla programpunkter, förutom lördagskvällen med bland annat högläsning av Klas Östergren och Monika Fagerholm, är gratis.

– Vi hoppas verkligen att vi når ut till alla som är intresserade av att läsa och skriva och det finns många chanser att få tips och råd under festivalen också, säger Therése Granwald.