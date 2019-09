Kassaskåp stals under flytt

HÄSTVEDA

Ett kassaskåp samt en låda innehållande en tågbana försvann under en flytt i Hästveda under lördagen.

– Man håller på att flytta in och har lådor på två släp. I efterhand upptäcker man att det saknas saker, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Stölden ska ha ägt rum någon gång mellan 9 och 15, och några iakttagelser från stölden finns inte.

– Men man misstänker att någon har gått förbi och nappat åt sig flyttlådor, säger Vendler.

Kassaskåpet ska ha innehållit doppresenter och liknande föremål.