Kunskap tack vare ESS

För tio år sen fattades ett viktigt beslut för kunskapen och forskningen: då bestämdes att forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, skulle byggas i Lund. Detta borde egentligen ha firats i slutet av maj i år, eftersom det var i maj 2009 som beslutet kom, men ESS hade sannolikt fullt upp med att färdigställa anläggningen för att hinna fira.

Under måndagen ordnade SNS Skåne ett seminarium om bakgrunden till ESS tillkomst i Lund och hur framtiden kan tänkas se ut. Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, generaldirektör hos EU-kommissionen och ordförande för Lunds universitet, berättade om bakgrunden. Kommunikationschefen på ESS, Martin Sjöstrand, pratade om nuläget och framtiden för Sverige som kunskapsnation.

Det var många aktörer inblandade när det stod klart att denna stora forskningsanläggning skulle kunna placeras i Lund. Det var ett klokt drag av dåvarande näringsminister Thomas Östros att utse Allan Larsson till förhandlare som for land och rike runt för att bädda för Lund och Sverige. Att en annan stor forskningsanläggning, Max IV, också planerades i Lund var en bidragande orsak till att anläggningen till slut hamnade här.

2023 beräknas de första resultaten komma från forskningen i anläggningen. Under åren fram till dess kommer området att utvecklas och bli en helt ny stad i staden Lund. Det krävs fortfarande modiga politiker och andra beslutsfattare som bäddar för att fördelarna med anläggningen tas tillvara, både i Skåne och övriga världen. Det är nämligen en global anläggning som bygger på multilaterala samarbeten. Pengar kommer ESS att kosta, både för de inblandade länderna och för forskarna som ska använda anläggningen. Men förhoppningsvis ger ESS så småningom tillbaka mer än det har kostat, i form av livsviktig kunskap som gör att världen kan utvecklas i en positiv riktning. Det kräver insikt och tålamod hos beslutsfattarna.