Tar hjälp av jurist om presentkorten

HÄSSLEHOLM/Stockholm Bolaget bakom Hesslecitys presentkort klarade sig undan konkurs.

Framtiden är ändå oviss och Hesslecity har nu kopplat in jurist.

– För oss är läget oförändrat, så vitt jag vet har de inte betalat våra medlemmar för inlösta kort, konstaterar centrumledare Johan Jönsson.

Hesslecity har nu vänt sig till en jurist för att reda ut hur man ska hantera avtalet med Cashcom.

Har ni tagit in en jurist för att ni vill bryta avtalet med företaget?

– Nej, det handlar i första han om att få experthjälp för att se vad vi ska göra framöver. Bollen ligger hos Cashcom just nu, anser Johan Jönsson.

Det var på fredagen som det senaste konkurshotet avslutades vid Stockholms tingsrätt.

Bolaget har, enligt tingsrätten, varit begärda i konkurs i fyra fall och samtliga har avslutats, det vill säga bolaget har inte gått i konkurs.

Rimligen för att bolaget betalt sina skulder.

Exakt besked om vad som hänt kunde rätten inte ge besked om under fredagseftermiddagen på grund av datorproblem.

På grund av de ekonomiska bekymren med företaget har Hesslecity slutat sälja presentkorten.

Däremot har föreningen inga rekommendationer till sin medlemmar om de ska lösa in kundernas kort eller ej.

På sin hemsida säger cityföreningen att det är upp till varje handlar att bestämma.

Hesslecity hänvisar också till att rättsläget är oklart om handlarna måste lösa in korten eller ej.

– Vissa tar emot korten men det blir färre och färre, säger Johan Jönsson.

Cirka 30-35 verksamheter inom Hesslecity är anslutna till kortet som Hesslecity nu slutat sälja.

Hur mycket pengar det handlar om som ligger i oinlösta presentkort som finns i omlopp i Hässleholm är inte känt.

– Jag vågar inte uttala mig om det, säger Johan Jönsson.

Presentkorten började säljas av Hesslecity under hösten 2016.

Son Norra Skåne tidigare berättar, begärdes kortföretaget senast i konkurs av fastighetsbolaget Eurocommercial, som bland annat äger C4 Shopping i Kristianstad.