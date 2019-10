Trivsamt möte med familjen Addams

The Addams Family. Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures via AP

Film/recensioner

FILM

Familjen Addams

Regi: Greg Tiernan & Conrad Vernon

Medverkande: Charlize Theron, Oscar Isaac med flera

1964 – 1966 hemsökte den bisarra Familjen Addams tv rutorna för första gången – i svartvitt natruligtvis. Från Hollywood gick budkavle ut över världen att familjer skulle vara vackra, goda, gemytliga och sprida en aura av sockervadd ut till publiken men så dök The Addams Family upp som en gökunge i boet.

Klädda i svart, bleka som vandrande lik och med begravningsmusik att dansa till plus en betjänt som såg ut som en kusin till Frankensteins monster punkterade de allt som var heligt i en amerikansk tv familj.

Har man inte Cosby-syndromet som ledstjärna myste man rått åt den nattsvarta satiren i Morticias och Gomez Addams (Carolyn Jones & John Astin) bisarra hushåll.

Familjen Addams såg annars nattens mörker för första gången som tecknad serie i tidningen New Yorker 1938 och man kan nog säga att de inte naggats av tidens tand utan snarare fått nytt perspektivmed tiden. Under 90-talet gjordes det några lyckade långfilmer med Anjelica Houston och Raúl Julia som paret Addams och ett antal tecknade versioner har passerat revy.

Och nu handlar det alltså om Addams årgång 2019 i regi av Gregg Tiernan och Conrad Vernon. Här hamnar familjen i en pastellfärgad villaidyll och vill naturligtvis gärna smällta in och vara till lags. Naturligtvis handlar idyllen om kosmetika på ytan och under den pyr hyckleri, fördomar och murar av förakt mot allt udda som inte rättar in sig i ledet.

Det blir lilla Wednesday Addams som blir bron över det mörka vatten som rinner mellan de som bor i villaidyllen och deras nya, icke önskvärda grannar. Budskapet är glasklart, utanförskap skapar problem. Jag vill inte direkt påstå att det våras för Familjen Adams igen, snarare lever filmen mest på återseendets behag och en och annan rolig infallsvinkel här och där.

Hur långt det räcker beror nog på hur mycket ni gillade familjen och den svarta humorn när det begav sig. Jag gjorde det så det får bli en nattsvart trea.