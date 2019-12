En konsert i vinterskrud

En konsert långt ifrån uttjatade jullåtar, tomteluvor och käck julstämning. När Sarah Dawn Finer tar sin turné Winter songs till Malmö live i kväll och i morgon, vill hon i stället ge publiken låtar som de har längtat efter att få höra, eftertanke, humor och allvar på en och samma gång. Och mycket vinterkänsla förstås.

Sarah Dawn Finers vinterfavoriter: Låt: ”Winter song av Sara Bareilles och Ingrid Michaelson, så fin.”

Dryck: ”Varm äppelmust med en massa kanel, kardemumma och andra goda kryddor.”

Mat: ”Jag är i huvudsakligen vegan och vegetarian, så mina soppor. Jag gör en riktigt god pumpasoppa och en görnkåls- och spenatsoppa, men jag säger en vintersoppa som smakar lite indiskt.”

Blomma: ”Jag gillar vita blommor. Kanske julros?”

Aktivitet: ”Att vara inomhus och mysa. Jag är stort fan av doftljus och älskar att tända upp hela lägenheten med ljusslingor och en massa doftljus som luktar vanilj och kanel. Lite juldofter. Och så gillar jag att åka snöskoter om jag är i fjällen.”

Film: ”Love actually är ju en klassiker. Men en film som folk verkligen inte fattat briljansen med är Home for the holiday (Hemma är bäst) av Jodie Foster med Holly Hunter och Robert Downey Jr. Det är en gömd pärla som alla måste se!”

Det har nu gått tio år sedan Sarah Dawn Finer tog sig an vintertemat för första gången. Efter att ha medverkat på andra artisters julskivor, som exempelvis Peter Jöbacks Jag kommer hem igen till jul, frågade hennes skivbolag henne om hon inte själv kunde göra en egen julplatta någon gång.

– ”Men nej!” utbrast jag nog, haha, och sa att jag var alldeles för ung för det där. Jag älskar bra julmusik men jag tycker verkligen inte om julmusik som inte är bra. Dessutom har jag alltid haft en komplicerad relation till julen, säger Sarah Dawn Finer.

Hur då?

– Jag har väl en ganska kluven relation till både vintern och mörkret, har varit deprimerad och känt mig ensam. När man turnerar och reser mycket så blir man lätt det, fast musiken har alltid tagit mig igenom den känslan. Men just vid varje högtid som julen, blir den här känslan mer påtaglig. Speciellt om man har sin familj på olika platser i världen. Jag tror att många kan känna igen sig i den ensamheten, att man kanske inte alltid kan samlas med dem man vill. Sedan kan det också vara på andra hållet att det blir ett trauma att fira jul med sin familj. Jag känner en del som väljer att åka bort istället för att inte behöva umgås med familjen på julen, berättar Sarah Dawn Finer.

Sarah Dawn Finer började istället gå igenom låtar som hade ett vintertema. För även om om det fanns ett vemod över många vinterlåtar fanns det också ett hopp hon gillade. Sarah hittade över hundra stycken som hon tyckte talade till henne, skalade ner dem till fyrtio, skrev in några egna låtar och presenterade hela idén för sitt skivbolag. Ett år senare landade första vinteralbumet Winterland där jazz, den amerikanska sångtraditionen och brittiska carols blandas med gospel och skandinaviskt vemod. Ett par år senare följdes den upp av skivan Vinterland, med ytterligare låtar på temat vintermusik.

– Det är nästan osannolikt att det har gått tio år sedan jag började på min första vinterskiva! Många tror att jag turnerar med mina vinterskivor varje år, men det är faktiskt bara tredje gången jag är ute på en större turné. Jag gjorde en kortare variant med bara ett par ställen förra året också, så fyra gånger totalt. Så som jag har längtat efter att få göra mina vinterlåtar! Merparten av musikerna som jag spelade in skivorna med är med mig på turnén nu också. Och låtkatalogen bara växer och växer. Jag har väl 28 vinterlåtar att välja mellan nu och ger en 16-17 låtar vid varje konsert.

Vad kan man förvänta sig av din konsert?

– Jag försöker att väga upp vemodet som finns i många vinterlåtar genom att vara personlig, bjuda på eftertanke, lugn, värme men också humor och självdistans. Och så är det sjukt mycket bra musik som de får höra förstås, säger Sarah Dawn Finer.

Hon är noggrann med att poängtera att det däremot absolut inte är en julkonsert.

– Jag är väldigt mån om att min konsert inte ska kallas för julshow eller att det är en julturné som jag gör. Som konsument måste man få veta vad man får av mig. Är man ute efter en superkäck tomtedansuppvisning – då är jag helt fel person att se, skrattar Sarah.

Vilka av dina vintersånger är dina favoriter?

– Åh, det är ju som att välja mellan sina barn! Det finns så många. ”Maybe this christmas”, ”Kanske nästa år” och ”I´ll be your wish tonight” bland de låtar som jag själv har skrivit och bland de som jag har tolkat måste jag säga Joni Mitchells ”River”, Tori Amos ”Winter” som jag gör som ”Vinter” och ”Sometimes it snows in April” av Prince. Får jag säga en till, som jag själv gjort?

Jadå!

– Då vill jag säga ”Stockholms klockor”, en singel som jag har släppt ganska nyligen och som betyder mycket för mig. Den handlar om 2016 när jag blev sjuk och var tvungen att ställa in hela mitt liv och vara sjukskriven. Jag hade fått polyper på stämbanden och fick ställa in just en sådan här vinterturné då. Så det är otroligt skönt att vara tillbaka och verkligen kunna göra den här turnén nu.

Vad hoppas du att publiken bär med sig efter dina konserter?

– Förutom att de kommer att få två timmars av fruktansvärt bra musik så bär de förhoppningsvis med sig upplevelsen att de inte just har hört de mest uttjatade jullåtarna, även om det kommer att bli några klassiker, utan mer har känslan att det här har de inte hört på radio någon gång. De kommer också att ha fått en massa ljus och en fin inramning på allt.

– Sedan säger jag på riktigt och väldigt ärligt att man inte har hört eller sett mig på riktigt förrän man ser mig live. Det går inte att jämföra med att till exempel se mig i tv-program eller höra mig på skivor. Så är det med alla artister. Efter att jag blev mamma och sjuk har jag dessutom blivit väldigt hudlös på scen, så lika mycket som att jag kan berätta om roliga och tokiga saker kan jag berätta om hur det är att vara deprimerad och skör. Förhoppningsvis kan det stärka någon.

Idag är det ju dessutom lucia, betyder denna dag något speciellt för dig?

– Åh, ja! Ja! Jag älskar lucia! Jag minns när jag började på Adolf Fredriks musikklasser i fyran och vi gick lucia i Globen. Under sex år så lussade vi där med elever från en annan skola. Tänk denna körsång i Globen, helt ouppmickat och med 1500 ljus. Det var så vackert! Körsång från ett luciatåg ger en sådan rofylld känsla. Jag är ganska knäckt över att jag själv inte är hemma ikväll, men så är det med turnélivet, haha.

Och mer turnéliv blir det för Sarah Dawn Finer nästa år. Till sommaren ska hon resa runt i vårt avlånga land med resten av Diggiloo-gänget.

– Det räckte att de sa att Sanne Salomonsen skulle vara med så sa jag: ”Yes, jag är med!”, haha. Det ska verkligen bli kul. Men innan dess är det en säsong av Så ska det låta och så är jag med och producerar ett stort projekt som jag tyvärr inte kan avslöja än, och så skriver på ny musik. Så det är mycket roligt på gång!