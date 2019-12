HÄSSLEHOLM Musikhjälpen går in på sina sista dygn, och det gör samtidigt den lokala insamlingen i Hässleholm.

– Vi hade hoppats på lite fler grejer här, men det blir förhoppningsvis mer om vi har en bod nästa år också, säger centrumledare Johan Jönsson.

Målet var att Hässleholmsbössan skulle dra ihop 100 000 kronor till Musikhjälpens insamling. Till de nivåerna återstår en bra bit under fredagseftermiddagen. Vid 17-tiden innehöll den digitala bössan knappt 18 000 kronor.

– Vi spände nog bågen lite väl hårt. Men spänner man bågen är det samtidigt lättare att få igång ett engagemang, säger Johan Jönsson.

Som tillägger att 70 procent av de insamlade pengarna brukar komma under fredag, lördag och söndag.

Att insamlingen kommer att inbringa ytterligare ett antal tusenlappar under helgen är redan klart. Då avslutas nämligen ett antal auktioner. Två av dem är på de tavlor som Thomas Lindahl målade under en dryg timme i boden under torsdagseftermiddagen. En annan är en matchtröja signerade av samtliga Vittsjöspelare i årets tredjeplatsplacerade lag i damallsvenskan. En tröja som under fredagseftermiddagen stod i 2 030 kronor.

Centrumledaren hade hoppats på fler aktiviteter i och kring boden, men konstaterar att det väntas klippning, musik, magi och en 24-timmars stakmaskinsutmaning innan insamlingen avrundas.

För att sporra hässleholmarna lovade dessutom Crossfit Hässleholm, som är en av aktörerna bakom arrangemanget, att springa 24 timmar på Skåneleden om man når målet om 100 000 kronor.

– Vi har fått bra respons på att det är ett trevligt initiativ med boden här på torget. Men därifrån till att skänka pengar är steget inte alltid givet. Folk går förbi och tittar lite försynt och går kanske sedan fram och ser vad som händer, säger Jönsson.

– Med det här vill vi dessutom visa att det inte behöver vara så komplicerat att göra saker så att torget lever på ett annat sätt och vi bara samverkar och går ihop, säger Jönsson.

Som hoppas att det sker insamlingar till förmån för bössan, men att dessa insamlingar inte är kända för arrangörerna på torget.

– Vi försöker gasa på hela vägen in i mål, säger Jönsson.