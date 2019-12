Dopad handbollspelare mest läst i sportvärlden

sport Tre olika sporter på listan över sportens fem mest lästa artiklar under 2019.

1) 4 517 visningar

Årets mest klickade artikel i sportens värld rörde en anonym spelare i högsta svenska herrligan som åkt fast för kokain. Spelaren talade senare ut i Aftonbladet om domen, som gav honom 15 månaders avstängning. Kriminalitet säljer, också i sportens värld.

2) 2 040 visningar

I slutet av juli kunde Norra Skåne berätta att IFK Hässleholms målvakt Alexander Nilsson var klar för allsvenska Helsingborgs IF. Under hösten lånades han dock tillbaka till gulsvart under några matcher då Carl Lundahl Persson skadades. Efter säsongen förlängde IFK-sonen sitt kontrakt med HIF över ytterligare två säsonger.

3) 2 019 visningar

Efter att ha besegrat Trelleborg i Svenska Cupen kvalificerade sig Hässleholms IF för gruppspel med hemmamatchern mot Elfsborg och Djurgården samt bortamatch mot Frej. Flest visningar fick artikeln om matchen mot Elfsborg. Artikeln var en kort förhandsartikel inför matchen, och uppdaterades sedan löpande med matchens händelser. Även om det blev en tredjeplats på listan över flest visningar blev det en klar fjärdeplats i cupgruppen.

HIF:s gruppspel resulterade dock i ett stort antal artiklar. Några av dem finns på länkarna nedan.

4) 1 937 visningar

2019 var inte någon rolig säsong för Kristianstad FC. Strax före seriepremiären lämnade Skatteverket in en konkursbegäran mot fotbollsklubben, och även om det hotet skulle undanröjas så slutade säsongen ändå med degradering till division 2.

5) 1 716 visningar

Tyringe har knappast haft en rolig höst. Men den mest klickade artikeln om skridskosällskapet handlar inte om en av många förluster i serielunken, utan om att styrelsen tidigt under hösten valde att avsätta en av klubbens ungdomstränare. Vilket fick till följd att också två styrelseledamöter hoppade av sina uppdrag.