Från Sibbhult till Berlins modevecka

SIBBHULT/Berlin Sibbhultsdesignern Waxiu Shehus verk visades upp under modeveckan i Berlin.

Tillsammans med Malin Buscks Hi on life skapade Waxiu en kollektion som nådde catwalken i Berlin.

Waxiu Shehus märke Strng wmn föddes när Waxiu, som kommer från Nigeria, bodde i Sibbhult och han anordnade bland annat en modeshow

i Sibbhults Folkets hus för drygt två år sedan.

Sedan dess har Waxiu flyttat till Hässleholm och Strng wmn har växt.

Nyligen samarbetade han med skaparen till Hi on life, Malin Busck.

– Vi gjorde en kollektion tillsammans som visades i Malmö i oktober, berättar Waxiu.

Nästa steg blev – Berlin.

Det lyckade samarbetet nådde modeveckan i Berlin. Kollektionen visades på tisdagen upp av Neonyt Berlin som presenterade vad som kallades ”några av de bästa nationella och internationella hållbara modemärkena”.

– Det är jätte, jätte, jättenice. Just vårt hållbarhetstänk var en viktig anledning till varför vi valdes ut, säger en lycklig Waxiu.

– Alla kläder tillverkades i Hässleholm. Det känns bra att kunna visa att något som kommer från Sibbhult och Hässleholm kan nå hela vägen till modeveckan i Berlin.