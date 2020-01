Jazzvår med både nytt och välbekant

kultur och nöje Hässleholms Jazzklubb kan se fram emot en fullspäckad vår som bjuder på allt från en ung nystartad jazzseptett till en världsartist. Dessutom firar man att Hässleholm kulturhus fyller 20 år.

Säsongen drar igång redan på tisdag, den 28 januari, då jazzklubben gästas av Louisiana Jazzband med Daimi.

Senaste tillskottet i det sex man starka bandet är ingen mindre än Bjärnumssonen Vincent Nilsson, som gärna återvänder till hemtrakterna för att spela.

– De kommer att bjuda på lättsam swingmusik av kända tillverkare, säger Christer Hansson, som är styrelseledamot och en av tre i programkommittén.

Den 25 februari firar Hässleholms Jazzklubb att det i år gått 20 år sedan kulturhuset invigdes tillsammans med Vivian Buczek och Monday Night Big Band, där hässleholmaren Ola Åkerman ingår.

– Kulturhuset invigdes den 28 december 2000. Några dagar senare, den 2 januari 2001, hade vi vår första konsert här och det är lite kul att det var just med Monday Night Big Band och Claes Jansson, säger Christer Hansson.

Förutom att det är festligt i sig med en av Sveriges främsta jazzsångerskor och ett storband som består av regionens bästa jazzmusiker bjuder jazzklubben kvällen till ära på förfriskningar och musikunderhållning, av elever från Kulturskolans Ungdomsorkester, i kulturhusets foajé en halvtimme före konserten.

Den 10 mars gästas jazzklubben av en av svensk jazz klarast lysande stjärnor: Magnus Lindgren, som den här kvällen sätter saxofonen och klarinetten på undantag och istället låter flöjten stå i fokus.

Tillsammans med Stockholm Underground bjuder han på en konsert där låtvalen pendlar mellan jazz och soul.

– Det är kul att kunna få hit en världsartist, säger Christer Hansson.

Jazzens framtida stjärnor (?) gästar jazzklubben den 14 april i form av den nystartade jazzseptetten Art of Blakey, som bildades på Skurups folkhögskola. De spelar och tolkar musik av Art Blakey and the Jazz Messengers.

– Det är kul att ha med lite yngre musiker också, de måste också få komma fram, och de spelar traditionell, svängig och lättillgänglig jazz, säger Christer Hansson.

Sist ut i vår är Cajsa Zerhouni, jazzsångerskan från Vejbystrand som fick mycket uppmärksamhet för sin Billie Holidayhyllning, debut-ep:n My Billie, 2018.

Förra året släppte hon albumet Estuary, där egna kompositioner blandas med tolkningar ur den amerikanska sångboken.

Cajsa Zerhouni kan man lyssna till den 19 maj och hon kompas av Birgitta Flick, Mattias Lindberg, Arvid Jullander och Peter Danemo.