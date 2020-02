Spretig hyllning

Thank you, Aretha! En hyllning till souldrottningen Aretha Franklin. Foto: Håkan Röjder

20200226 Malmö Malmö Live konserthus/MSO Malmö Live konserthus Thank you Aretha Soulens drottning hyllas på Malmö Live i februari Musikälskare, gospel- och soulfantaster – i februari kan ni se fram emot en storslagen hyllningskonsert till ”the queen of soul” Aretha Franklin. Under konserten kommer de fantastiska soulartisterna Kristin Amparo, Molly Hammar, Samuel Ljungblahd och gospelkören Rejoice framföra några av Arethas mest älskade låtar så som Respect, Think, Say a little prayer och många fler. Självklart är även Malmö SymfoniOrkester på plats och för att få ordentligt med soulsväng, kommer orkestern kvällen till ära att förstärkas av ett kompband under ledning av malmömusikern Oscar Johansson, och dirigerar gör den norske dirigenten Ingar Bergby. I produktionen samarbetar vi även med radiolegenden Mats Nileskär, programledare och journalist på P3 Soul, som träffat världsstjärnan. Vi presenterar en storyline där vi kommer Aretha lite närmare och får ta del av den tid hon levde och verkade i. Hennes artistskap utvecklades under en tid då medborgarrättsrörelsen växte fram vilket artisten själv också blev en del av. Inte minst som kvinnlig artist. Aretha Franklins personliga berättelse är stark och berörande. Tack till Sveriges Radio. Den 26, 27 och 28 februari 2020 blir tre magiska kvällar där både soulmusiken och legenden Aretha Franklin hyllas. För Kristin Amparo och Molly Hammar finns det flera skäl till varför de vill medverka. - Arethas musik har funnits med mig hela mitt liv och hennes sätt att sjunga på har influerat mig mycket. Hon är en stor del till varför jag sjunger som jag gör och vågar ta min plats som kvinna och sångerska, säger Molly Hammar. - Aretha, tack för ditt civilkurage och ditt engagemang i samhället. För att du var mer än bara musik. Du var och är en riktig förebild, säger Kristin.

Under tre dagar ges föreställningen Thank you, Aretha! på Malmö live. En hyllningskonsert till souldrottningen Aretha Franklin. Foto: Håkan Röjder

KONSERT

Thank you, Aretha!

med Malmö symfoniorkester, Kristin Amparo, Molly Hammar, Samuel Ljungblad, Loulou Lamotte, Rejoice Gospel Choir, Kapellmästare Oscar Johansson med band

Malmö live

26 februari 2020

pp

Vissa låtar hör man aldrig för första gången. Aretha Franklins version av Otis Reddings “Respect” är en sådan. Den tycks finnas med från ett tidigare liv. Det kanske är därför som jag uppskattar versionen från 1971 års Aretha Live at Fillmore West så mycket. 40 bpm snabbare, stökig och febrig. Den smälter samman Arethas sakrala gospel med hennes profana soul på ett sätt som får mig att höra låten på nytt, som för första gången. Sett till ytan är det egentligen inte särskilt komplext, men det är tekniskt och känslomässigt fulländat. En souldivas dröm.

Det är också det som gör en hyllningskonsert för Aretha Franklin till ett så omöjligt projekt. Hur kan man hylla något som är den ultimata hyllningen till sig själv? För Aretha Franklin är död sen snart två år tillbaka. Men hennes röst finns ju där. Timme efter timme av inspelningar. Det finns till och en och en halv timme fantastisk livefilm, Amazing Grace från 1972, från Arethas framträdande med en gospelkör i en kyrka i Los Angeles.

Men okej, syftet med en hyllning är förstås inte att mäta sig med den hyllade utan snarare att dela med sig av sin kärlek. Ensemblen som samlats för att minnas, tacka och dela med sig av sin kärlek under kvällens föreställning, Thak you, Aretha!, består av sex sångare, ett sjumannaband (inklusive två av sångarna som körar), en gospelkör och en symfoniorkester. Ovanför scenen visar en cirkelformad projektion bilder på objektet för hyllningskonserten. Mellan låtarna byts bilderna ut mot text som berättar om Aretha Franklins liv. Denna ackompanjeras emellanåt av klipp från en intervju som musikjournalisten Mats Nileskär gjorde för en P3-dokumentär om sångerskan.

Hela tillställningen är varm, positiv och kärleksfull. Tyvärr faller den lite platt. Det är som att respekten inför den storhet som Franklins livsverk utstrålar manar till återhållsamhet. Bandets sväng är stelt och Kristin Amparos precist inövade fraseringar får inte magin att infinna sig i låtar som “I Say a Little Prayer” eller “Chain of Fools”.

Mängden artister blir också en smula överväldigande. Föreställningen är nämligen regisserad så att ingen artist framträder som huvudartist i två låtar i rad. Istället byter de konstant av varandra i något som orsakar ett spretigt intryck och ibland nästan sjabblar bort den röda tråden. När Samuel Ljungblahd sjunger “Amazing Graze” börjar jag till exempel undra vad det ens har med Aretha Franklin att göra. Visst det är en låt som även hon framförde, men i en helt annan anda än Ljungblahds mycket traditionella tolkning.

Utöver några glänsande stunder från pianisten Oscar Johansson är den som imponerar mest Idol- och Mellosångerskan Molly Hammar. Hon sjunger med den frihet för infall som kännetecknar många av Arethas bästa melodier, och när hon framför “(You Make Me Feel Like a) Natural Woman” är det med hela själen investerad i musiken. Hon är den som under kvällen bäst personifierar sångdivaidealet

Även Malmöbördiga Loulou Lamotte imponerar, framförallt i framförandet av “Oh Me Oh My (I’m a Fool for You Baby)” som hon sjunger med ett tyglat lugn som spelar i fin kontrast mot Molly Hammars spända båge. Kanske hade Hammars och Lamottes tolkningar kunnat utgöra grunden för en jämnare hyllningskonsert.

Som en slags sammanfattning av kvällens oreda avslutas konserten med att “Natural Woman” spelas en gång till, men i en lite rörigare version med flera sångare. Varför inte avsluta med någon av Arethas egenskrivna låtar istället? Som min personliga favorit lyser till exempel “Spirit In The Dark” med sin frånvaro.

Men någonting åstadkommer i alla fall hyllningen. Det första jag gör när jag kommer hem är nämligen att prega in lurarna i öronen för att få höra den där rösten som överskuggar allt. Vad var det nu Mats Nileskär sa till Aretha Franklin om varför hon uppfattas som en superhjälte? Något i stil med “because you can freeze a note forever in time.”