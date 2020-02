Richard Jewell Regi: Clint Eastwood.

Medverkande: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde med flera

Betyg: 4

Det är säkert fler än jag som behöver extra betänketid om någon nämner filmtiteln ”The 15:17 to Paris”. Tyst och försynt dumpades denna Clint Eastwood-rulle ut på dvd, sågad av både tittare och kritiker. Faktum är att det är den andra Clintanfilm efter Grand Torino som inte ansetts värdig vita duken. Trouble with the curve som han spelade huvudrollen i gick samma öde till mötes.

Det må vara både publik och kritiker förlåtet om frågan inställer sig. Är den i maj 90-årige Clintan på väg mot sitt Waterloo som filmikon framför och bakom kameran?

Att man inte ska räkna ut Clint Eastwood i förtid bevisas emellertid i Richard Jewell som är ett kvitto på att han fortfarande kan koppla greppet som personinstruktör av den högre skolan.

Paul Walter Hauser är lysande som den nitiske, plikttrogne men lite naive Richard Jewell som bor hemma hos sin mamma (roligt att se Kathy Bates igen) när han inte hoppar mellan väktarjobb. Ambitionen är att bli polis och gärna en hjälte i folks ögon.

Vi skriver 1996 i Atlanta mitt under Olympiska spelen när chansen kommer och han blir hjälten hela dagen när han som säkerhetsvakt upptäcker en bombväska och räddar på så sätt otaliga människoliv.

Bilden förändras hastigt när FBI i brist på andra misstänkta riktar blickarna mot Richard. Det är tvära kast mellan beundran och avsky och mediernas och myndigheternas onyanserade blodsmak som saknar moral och etik när det gäller att hitta offerlamm.

Lyckligtvis finns det människor i marginalen som sätter ner klacken, i detta fallet advokaten Watson Bryant (lysande av Sam Rockwell) som tar Richards parti.

Filmen har sina brister ibland där man som åskådare skulle vilja ha lite mer kött på benen men det kompenseras av Eastwoods erkända förmåga att få aktörerna att visa framfötterna i alla lägen.

Jag tror Clint Eastwood behöver det här lyftet i dag rent kvalitetsmässigt även om filmen inte blir den kioskvältare man kanske hade trott eftersom händelserna var på allas läppar när det begav sig.