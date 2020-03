Barnböcker med miljön i fokus

Ung kultur

Framtiden och miljön står i fokus för böckerna i veckans Ung kultur-spalt

I en framtid när robotarna tagit över, finns inte någon plats för människor. Människorna var skadliga för jordklotet. De var själviska, giriga och visade inte jorden någon omsorg. Så när människorna konstruerat tillräckligt smarta robotar var mänskligheten inte bara skadlig, den var helt enkelt överflödig. I Lee Bacons Den sista människan (B Wahlströms) får vi följa roboten XR_935 som jobbar som solcellstekniker. Den värld robotarna har byggt upp behöver mycket energi och den hämtas utsläppsfritt med hjälp av solceller.

XR_935 och hens arbetslag är ute på fältet och monterar solceller när det omöjliga inträffar. Något som XR_935 kategoriserar som en människa dyker upp framför dem. Robotarna bestämmer sig för att göra det olagliga, att hjälpa Emma istället för att anmäla henne som en förbjuden livsform och få JägarBotarna att utrota henne.

Emmas underjordiska och hemliga människokoloni har gått under på grund av en sjukdom och nu ska hon försöka ta sig till en annan bunker där det kanske fortfarande finns människor.

Man kan läsa in många bottnar i boken, människans sätt att själviskt överutnyttja jordens är den mest näraliggande. Riskerna med Artificiell Intelligens, AI, en annan. Robotarnas samhälle är totalitärt, all information delas och alla övervakas. Vad betyder det då att ha modet att undanhålla information och att gömma undan personer som anses misshagliga? Parallellerna till nittonhundratalets historia är många, men vill man kan man läsa den bara som en spännande äventyrsroman.

Hur förklarar man för barn vad det är Greta Thunberg och andra ungdomar demonstrerar mot? Faktaböcker blir för komplicerade och nyhetsflödet blir svårbegripligt. Heja Jorden av Jörn Spolander med illustrationer av Stina Wirsén (Alfabeta) handlar om Jol som bor på en fjärran planet och som tillsammans med två forskare tittar på jorden genom sina gigantiska teleskop. Jol ser att människorna släpper ut för mycket koldioxid när fossila bränslen används och att det påverkar växthuseffekten. Några faktasidor förklarar normala variationer i klimatet och dess orsaker samt reder ut hur halten av CO2 nu påverkar temperaturen i rask takt.

För de yngsta barnen finns en ny Nicke Nyfiken-bok, Nicke Nyfiken planterar ett träd, med text av Monica Perez och illustrerad i H.A. Reys anda av Anna Grossnickle Hines (Rabén & Sjögren). Nicke ska hjälpa till med en miljödag på museet. Han börjar med att samla papper och tidningar till återvinningen, men misstolkar som vanligt sitt uppdrag. Men slutet gott – allting gott. Hela kvarteret hjälper till med trädplanteringen.

Att träd är viktiga är ju något Nicke alltid har vetat, han är ju en apa. Sist i boken finns en lista på saker som även små barn kan hjälpa till med för att vara rädda om miljön, rita på båda sidorna på papper, skänka bort böcker och leksaker man tröttnat på, handla på second hand, bara fylla badkaret till hälften och stänga kranen när man borstar tänderna.