Biden utökar ledningen mot Sanders

USA Tisdagens premiärval blev en framgång för Joe Biden som befäste sin position som toppkandidat i det demokratiska presidentvalet för att utmana president Donald Trump i Vita huset.

Sex amerikanska delstater höll primärval och nomineringsmöten under tisdagen som går under namnet ”supertisdag”. Under tisdagsnatten riktades blickarna mot Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Washington och Idaho. och den förut uträknade Joe Biden går nu mot seger i fyra av delstaterna. Idaho, Missouri, Mississippi och Michigan hade vid 06.30-tiden räknat över 85 procent av rösterna, rapporterar CNN.

Det viktigaste slaget stod i Michigan med 125 delegater på spel. Där vann Bernie Sanders mot Hillary Clinton 2016, en seger som han hade behövt upprepa.

Biden kammar också hem storsegrar i Mississippi och Missouri. Där har förre vicepresidenten fått över 80 procent respektive 60 procent av rösterna när så gott som alla röster har räknats.

Biden har hittills under primärvalen samlat ihop 744 delegater, mot Sanders 607, enligt Washington Post.