Gymnasiet stänger i Hässleholm

häsleholm Undervisningen i Hässleholms gymnasieskolor och gymnasiesärskolan stängs från och med torsdag den 19 mars.

All vuxenundervisning stängs också.

Distansundervisning beräknas dra igång fullt ut under nästa vecka. Det har barn- och utbildningsnämndens beslutat.

Regeringen gick under tisdagen ut med en rekommendation om att stänga gymnasieskolorna och gå över till distansutbildning.

–Alla kommunala skolor har studiedag under onsdagen vilket ger oss välbehövlig tid för att ställa om, säger Stefan Larsson, M, ordförande i nämnden.

Förberedelser pågår just nu för att kunna dra igång distansutbildning för samtliga gymnasieelever i Hässleholms kommun.

Elever och vårdnadshavare får information från sin gymnasieskola. Beslutet gäller tills vidare fram till att barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att starta delar av eller all utbildning i skolans lokaler.

Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan går över till distansutbildning.

All verksamhet stängs på särskild utbildning för vuxna, Norra station och arbetsmarknadsenheten.

‑ Rekommendationen om att lärosäten och gymnasieskolor ska gå över till distansutbildning, får konsekvenser för flera av våra verksamheter, säger Jan-Ole Engkvist, chef för arbetsmarknad och kompetensutveckling.

Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan har drygt 1 700 inskrivna studenter som berörs av förändringarna.

– Vi bedriver redan idag en del undervisning via distans och vi har under veckan förberett oss för den här situationen, men den här omfattningen kommer innebära stora utmaningar för oss, konstaterar Jan-Ole Engkvist.