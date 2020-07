Business as usual för Oatly

Antaganden om att företag och ekonomier bör växa är problematiska, i synnerhet med tanke på det globala klimatet. Om man vill fördjupa sig i denna problematik kan man läsa den nyutkomna antologin Towards a political economy of degrowth som är redigerad och skriven bland annat av lundaforskarna Ekaterina Chertkovskaya och Alexander Paulsson. En central poäng i boken är just att förbättring av klimatet och den sociala rättvisan i världen kräver ifrågasättande av antagandet om att ekonomisk tillväxt är nödvändig, eftersom ekonomisk tillväxt hittills har gått hand i hand med ökad resursanvändning. I boken finner man dessutom svar på den typiska kritiken mot ifrågasättandet av ekonomisk tillväxt. Till exempel: - Kan inte teknologisk utveckling rädda klimatet och stimulera ekonomisk tillväxt? Svar: Nja, teknologisk utveckling är viktig men otillräcklig, och tenderar att öka konsumtionen av just teknologi, vilket kräver energi. - Måste vi inte ha ekonomisk tillväxt för att bekämpa fattigdom? Svar: Nja, frågan handlar främst om global fördelning av resurser. - Kommer inte arbetslösheten att öka om vi inte har ekonomisk tillväxt? Svar: Nja, inte om vi ställer om till en mer arbetsintensiv ekonomi, dessutom skapas tillväxt ofta genom att minska antalet arbetstillfällen. Boken ger tillika stöd för argumentet att det krävs en omfördelning av resurser från globala investmentbolag som stöttar ohållbar verksamhet (som Blackstone) till lokala verksamheter och initiativ, eftersom de förra i större utsträckning bidrar till massproduktion och -konsumtion.