Corona måste diskuteras

Jag är nog mer bekant med den delen av Europa än med mitt eget land norr om Göteborg. eftersom coronan kom förbi i år och alla gränser stängdes bestämde vi oss för att göra en road trip genom Sverige med bil. Resan pågår fortfarande i skrivande stund, jag kan konstatera att vi bor i ett otroligt vackert land med. Från Skånes böljande landskap via de stora skogarna i Värmland och Dalarna till det mäktiga och magiska Norrland med sin alltigenom betagande natur. Vi har nästan inte mött några utländska turister. Bara några enstaka danskar och norrmän. Varenda hotell vi har bott på har varit fullbokade med svenskar. Krisen som alla trodde skulle slå sönder branschen har kommit på skam, till glädje för alla hotellägare och pensionat, som plötsligt tvingats anställa personal. Eftersom vi har sökt oss till mindre orter utanför de stora turiststråken och tagit in på familjehotell och pensionat blir kontakten med värdar och ortsbefolkning en guldgruva till intressanta samtal och tips om sevärdheter i bygden. Vi har bott i ett ombyggt ålderdomshem från 1930-talet utanför Orsa med utsikt över Orsasjön, som är en del av Siljan. Solnedgångarna där klår det mesta. Värdinnan, som kommer från Holland och driver hotellet med sin man sedan några år dirigerade oss ut i vildmarken till ”helvetesfallet” och ” Storstupet”. På vägen dit passerade vi en fäbod där det bodde en äldre kvinna, som varit stinta på gården för länge sedan. Hon var född i Vittsjö på 1930-talet och hade aldrig besökt sin gamla hembygd sedan hon träffade sin dalmas på 40-talet. - Så skönt att prata skånska, utbrast hon och bjöd på kaffe. På väg mot fallet passerade vi inlandsbanans bro över Orälven. Framme vid det stora fallet hördes på brett och otuktat skåneidiom ” Halleda så grannt. Det här är större än Rönne å”. Hemlandstoner i vildmarken. de kom från Eslöv. Värmland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland. Här kan man köra flera mil utan att se en människa eller ett hus. För en stressad journalist är det en Lisa för själen. Och vem mötte vi inte i fjället om några skåningar. - Eftersom ni är så många har ni stor spridning och därför dyker ni upp överallt, sa värdinnan på hotellet i Östersund. Just ju är vi på väg söderut och har landat i ett gammalt träpalats i Hudiksvall. Hotell Temperance byggdes 1902 av godtemplare som behövde möteslokaler för sina nykterhetsmöten. Nästan i varje stad finns flera möteslokaler för godtemplare norrut. Nykterhetstanken lever starkare här än hemma i Skåne. Godtemplarna kallade sig för tempelriddare och lånade ritualer och symboler från de mystiska frimurarna. Därför betraktades de med viss misstänksamhet av somliga. I Henning Mankells deckare ” Kinesen” skedde ett mord i rum 7; som då var reception här på Temperance. I boken kallat Hotell Eden. Det var inget riktigt mord, men när hotellet var byggt 1902 blev arbetarna vittnen till hur en man vid namn Bergström löpte amok i hotellet och högg ihjäl värdinnan och sin gravida fästmö med en yxa. I rum 7. Här ska vi sova i natt.