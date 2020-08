Tillväxt för industrin i euroländerna

Det så kallade spotpriset på guld lyfte under natten till måndagen till över 1 985 dollar per uns (31,1 gram), vilket grovt räknat blir över 560 000 kronor per kilo. Priset kyldes av något efter toppnoteringen, bland annat till följd av ett betydligt starkare inköpschefsindex än väntat för juli månad från Kina.