Lite rädd var jag nog – och är fortfarande

Gruppen fick sitt namn av trummisen Mick Fleetwood och basisten John McVie vilket var ovanligt träffsäkert då bägge 53 år senare fortfarande är kvar på sina poster. Tillsammans med gitarristerna Peter Green och Jeremy Spencer utgjorde de den första upplagan. Den stora stjärnan var Peter Green som 1966 ersatte Eric Clapton i John Mayall’s Bluesbreakers där för övrigt både McVie och Fleetwood ingick. Greens känslosamma och sparsmakade spelstil var mycket uppskattad av andra kända gitarrspelare. ”The only man to ever make me sweat” har till exempel blueslegenden B.B. King sagt om Peter Green.