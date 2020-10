SD-avhopp i Hässleholm

Röke

Resultatet? 22 ton insamlat skrot.

När den årliga och omåttligt populära loppmarknaden i Röke ställdes in, försvann den största intäkten för arrangören Röke IF över en natt. – Vi tvingades tänka om och hitta nya sätt att få in pengar, säger klubbens ordförande David Lundin.