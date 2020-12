Den svenska popelitens jul

”Stilla natt” inleder sidan 2 med vackert gitarrspel av Yngve Hammervald. Lasse Lindbom Band svänger sedan till det med ”Om jag bara fick en elgitarr i julklapp” där Roy Woods julklassiker ”I wish it could be Christmas everyday” som fått svensk text av Per Gessle. Janne Andersson är tillbaka med egna ”Spår i snön”, Lalla Hansson gör en egen version av Yngve Stoors ”Sjömansjul på Hawaii, Peter O Ekberg sjunger Chuck Berry på svenska i ”Spring, Rudolf, spring” medan Björn Skifs framför den gamla svenska julsången ”Midnatt råder”. Ulf Lundells ”Snart kommer änglarna att landa” avslutar plattan där även övriga artister på skivan hjälper till med sången.