Warnes blev Cohens räddning

Jennifer Warnes, som för de flesta kanske är en doldis, fick var med om att toppa USA-listan och övriga listor i världen vid två tillfällen under 1980-talet. 1982 sjöng hon tillsammans med Joe Cocker ”Up where we belong” från filmen ”An officer and a gentleman” och 1988 framförde hon ihop med Bill Medley ”(I’ve had) the time of my life” från Dirty dancing”. Warnes, som fyllde 74 år förra månaden, är fortfarande aktiv och kom för några år sedan med albumet ”Another time, another place” där hon gör låtar av bland annat Pearl Jam, John Legend och Mark Knopfler.