Klimat som inte är på tapeten så ofta

Början av 1980-talet var en motig tid för Leonard Cohen. Bland annat nobbade hans skivbolag Columbia att ge ut ”Various positions” i USA eftersom de tyckte den var för dålig. Och då innehöll albumet ändå klassiker som ”Hallelujah” och ”Dance me to the end of love”. Men Jennifer Warnes skulle komma den kanadensiska poeten till räddning med en skiva där hon gjorde fantastiska tolkningar av hans sånger.