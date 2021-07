Dyr skit från kommissionen

Att lyssnare på Sommar reagerade med förvirring berodde på de interiörer Thomas J Philipson gav från Vita huset och beskrivningar av Donald Trumps person. Via medierna i Sverige - som till stort sett förmedlat en bild färgad av Trumpfientliga amerikanska medier som CNN, New York Times och Washington post samt olika amerikanska nöjesprogram - var Trump lite dum i huvudet, en person som mest ägnade sig åt TV-tittande ätandes hamburgare och drickande Coca Cola samt skapade kaos i Vita huset. Tomas J Philipson sågade den bilden med fotknölarna. Donald Trump är enligt Philipson mycket begåvad. Vilket egentligen är självklart för en person som examinerats vid ett av världens främsta ekonomiska universitet och varit en framgångsrik entreprenör i byggbranschen. Dessutom har han gedignare kunskaper om ekonomi än sina företrädare och kunde föra djupgående diskussioner med Philipson och andra experter om hur USA:s ekonomi skulle bli framgångsrik. Vilket den också enligt Philipson blev genom kraftig tillväxt och ökade realinkomster, där lågavlönades inkomster ökade kraftigare än för de välbärgade. Dessutom fick han USA;s handel på fötter genom att sätta hårt mot hårt mot Kina som stjäl teknologi, utestänger import med tullhinder och kräver delaktighet i företag som vill in på den kineiska marknaden. Men allra viktigast, det var Trumps ekonomiska storsatsning - Warp speed - som gjorde att världen ledande vaccintillverkare rekordsnabbt fick fram Covid vaccin.