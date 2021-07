Tio år av sorg

Vilken statsman Jens Stoltenberg har visat sig vara. Ingen kan ha hanterat katastrofen på ett värdigare sätt eller talat klokare om konsekvenserna. Många har jämfört hans eftertänksamma och empatiska framtoning med George Bushs hämndlystna tal efter tragedin 11 september, där det talades om vedergällning. Men vedergällning är inte en del av den skandinaviska modellen eller den skandinaviska politiska traditionen. Stoltenbergs milda ord om att vi ska svara på våldet med mer tolerans och mer demokrati kommer att gå till den politiska historien som förnuftets och medmänsklighetens röst: det är också det bästa sättet att demonstrera att Norge inte viker sig för hatet och terrorn utan står stärkta i sin övertygelse. Även den norska polisen har varit nära nog hjältemodig i sin korrekta hantering av detta fruk- tansvärda. Under de presskonferenser som hållits, har polisen gett utredningen ett mänskligt ansikte och likt statsministern till och med stundtals visat känslor: om man inte i en sådan stund kan låta sin medmänsklighet lysa igen, när ska detta då vara tillåtet?Och den stillsamma insistansen på att hålla sig till fakta och aldrig ge sig in på någon form av spekulation ens när omvärldens naturliga nyhetshunger vädjade om det ger all heder åt dem. Den ensamme skytt som står bakom massakern har fått svenska media att dra slutsatsen att det inte rör sig om en terrorhandling. Men givetvis gör det det. Extremism är extremism är extremism... Skillnaden mellan nazister, islamister, separatister och våldsbenägna kommunister är liten för dem som drabbas: den som aldrig får tillbaka sitt barn från ungdomslägret på Utöya bryr sig inte om huruvida det var en nazistisk galning eller en islamistisk galning som tryckte på avtryckaren.