Dödssiffran stiger i monsunregnen i Indien

Vietnam lyckades hålla smittan på en låg nivå under 2020 och var därför ett av få länder vars ekonomi växte under pandemins första år. Men sedan april i år har viruset vunnit mark. Över 7 000 nya smittofall rapporterades i Vietnam under fredagen. Det är tredje gången på en vecka som landet sätter nytt rekord i antal registrerade smittofall per dygn.