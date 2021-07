Tyskland skärper reglerna för inresande

Carolyn Maloney, demokrat och ordförande i representanthusets tillsynsutskott The House Oversight and Reform Committee, säger i ett uttalande att "dessa handskrivna anteckningar visar att president Trump under de sista dagarna av sitt presidentskap instruerade vårt lands högsta rättsliga myndighet att vidta åtgärder för att ogiltigförklara ett fritt och rättvist val".