Andra klassens människor i Sverige under två år

Men Migrationsverket fortsätter att betala endast 37 kronor per dag till små barn under tre år, bebisar! Kan detta belopp täcka utgifter för blöjor, barnmat och kläder?

Migrationsverket betalar endast 43 kronor per dag till barn från fyra till tio år! Äpplen kostar 30 kronor per kilo, mjölk - 15 kronor. Kött, ost, vitaminer, som är så viktiga för barns tillväxt, kan inte köpas för dessa pengar. Migrationsverket betalar endast 50 kronor per dag till tonåringar från elva till sjutton år. Detta räcker inte. Ja, huvudkravet från tusentals ukrainare och svenskar var och är personnummer för ukrainska flyktingar. Men det finns flera men: Detta är bara ett lagförslag som först kommer att överlämnas till riksdagen för behandling. Därefter beror allt på politikernas snabbhet och önskan att godkänna det (eller att inte godkänna det, vilket också är troligt). Då är det nödvändigt att anslå pengar från statsbudgeten, godkänna ytterligare dokument och etablera samarbete med kommuner.