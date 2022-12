Barnen som hade kunnat räddas

Under ett krig är det svårt för många att få tillgång till rent vatten, mat, vård, mediciner, utbildning och information och ett barn med funktionsnedsättning är nästan alltid totalt beroende av en välvillig omgivning, även de som befinner sig i flyktingläger.

Barnen som lever med funktionsnedsättning lever ofta under svåra förhållanden även under fred. Det är inte ovanligt att människor med funktionsnedsättning lever hela sina liv på institutioner under ovärdiga förhållanden och fråntagna mänskliga rättigheter. När kriget är ett faktum riskerar de ofta att bortprioriteras eller helt glömmas bort – även av humanitära aktörer vars uppdrag är att hjälpa de mest utsatta.