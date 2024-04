Glöm inte bort Världsbokdagen

Du glömmer väl inte Världsbokdagen? Just den 23 april 1616 dog både Shakespeare och Cervantes och Shakespeare föddes troligen också den 23 april (1564). För att hylla Cervantes kunde man i Spanien just den 23 april ge en bok till någon och då kanske få en ros som gengåva.

Och just den 23 april kommer hon klockan 18 på inbjudan av Föreningen bibliotekets vänner i Kristianstad till Stadsbiblioteket för att under rubriken Dramatik och komik berätta om sitt skrivande. Så lämpligt för att fira just Världsbokdagen!