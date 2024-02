Inför kostnadsfri pedagogisk lunch i förskolan!

Alma får tag på skedarna som hon slänger ner på golvet samtidigt som Isak välter ut sitt vattenglas. Jag hämtar papper och torkar upp. Jag börjar lägga upp och dela maten till alla fem. Idag har vi inte fått färdigskalade potatisar som vanligt så det är bara att börja skala. Tuva får sin portion men ångrar sig och vill inte ha sås. Hon skriker högt, blir arg och tallriken åker i golvet. Torkar upp maten och lägger upp en ny portion till henne utan sås. Under tiden har Oskar blivit otålig och skriker ”jag vill ha majs, jag vill ha majs, jag vill ha majs!” högre och högre tills han får sin portion.

Till höger om mig sitter Tilda och till vänster sitter Oliver. Ingen av dem har lärt sig äta med sked utan båda behöver hjälp. Under tiden har Lisa blivit kissnödig och behöver hjälp på toaletten. Jag följer med henne och under tiden får kollegorna hålla koll på barnen vid mitt bord. Vi sätter oss vid bordet och Lisa får sin mat. Under tiden har både Oskar och Tuva ätit upp och vill ha mer. Jag lägger upp mat till dem och börjar lägga upp mat till mig själv. Mellan tuggorna försöker jag hjälpa både Oliver och Tilda. Tilda börjar bli trött och håller på att somna vid matbordet. Jag tvättar av Tilda och går och lägger henne på madrassen. Som tur är somnar hon direkt och jag återvänder till bordet.