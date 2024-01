Mål för Israel att göra livet för palestinierna omöjligt

Gaza är dock inte den enda delen av Palestina som drabbas av domicid. Israels taktik är densamma på Västbanken och i Östra Jerusalem där bostäder i årtionden rivits av ockupationsmakten. Även de områdena ska bli obeboeliga – för palestinier. Byggnadstillstånd nekas systematiskt – för palestinier. Allt medan tusentals och åter tusentals israeler bereds möjlighet att bo i ständigt nytillkommande illegala bosättningar på Västbanken, på stulen mark. Det var det agerandet som de tre FN-experterna lyfte i uttalandet den 13 februari 2023.!”The systematic demolition of Palestinian homes, erection of illegal Israeli settlements and systematic denial of building permits for Palestinians in the occupied West Bank amounts to ”domicide”, (Albanese, Rajagopal och Betancur).