Många i hemtjänsten som har ont i det tysta

Först klagas det på när det blir ändring på att vi endast får bära två kassar med varor vid inköp. Vi slet som djur med både tre och fyra fulla kassar plus en halv bal med toapapper.

Vet ni som klagar vad vi i hemtjänsten gör? Det är inte en kund vi handlar till! Jag kan ha tre inköp på en dag, dagen efter kan jag ha två inköp och så vidare, vecka ut och vecka in. Alla byggnader har inte hiss, det innebär att jag får bära två överfulla och väldigt tunga kassar allt mellan våning ett till våning fyra. Det är inga lätta varor heller, ett par liter mjölk, flera liter juice plus allt annat. Hade jag haft ett inköp i månaden så visst, ok. Men alla har inköp. Och alla står frågande när man säger man har ont i rygg, axlar, armbågar, – ”men jag handlade ju bara lätta varor idag” får man till svar.