Just på grund av den höga prislappen la vi i Miljöpartiet tidigare i år en motion i regionfullmäktige om att erbjuda alla barn i Skåne avgiftsfri TBE-vaccination. Genom att Region Skåne tar ett större ansvar är det sannolikt att inköpspriset per dos blir lägre. I motionen, som just nu utreds och som fullmäktige ännu inte tagit beslut om, föreslår vi även att Region Skåne tittar på möjligheten att erbjuda vuxna billigare vaccin.