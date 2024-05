Östra Göinge hade gått i konkurs utan statsbidragen

Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 27:e högsta i landet, med 31 335 kronor per invånare för vår kommun. För Osby kommun är det 22 518 kronor per invånare. Kommunens skatteintäkter är 43 187 kronor per invånare och för Osby kommun är det 48 658 kronor per invånare. Om vi inte hade fått dessa pengar hade Ö Göinge kommun varit i konkurs. Andreas antyder att det är sossarnas fel. Hur kan det vara sossarnas fel när statsminister är Ulf Kristersson och det är treklövern som styr?