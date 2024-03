Jag har några tankar runt detta ämne, second hand får idag mycket uppmärksamhet och lovord för miljö och återbruk och det är ju bra, men hur länge och hur många år finns det varor att sälja i second hand om vi inte köper nytt och nyproducerar?

Vi har en ständigt ökande näthandel med ofantligt onödiga frakter fram och tillbaka samtidigt som den privata handlaren med kvalitetskänsla redan nu har problem att överleva på grund av minskad handel. Det finns inga marginaler där om vi ytterligare drar ner på våra inköp. Under min tid i klädbranschen har flertalet av bra och kvalitetsmedvetna butiker försvunnit och värre kommer det att bli och leverantörerna av märkesvaror och kvalitet kommer också att försvinna när man inte längre har butiker att sälja till.

Näthandeln kan aldrig rädda denna situation, man har hängt på den tidigare etablerade handeln med märkesvaror. Jag har skrivit insändare tidigare om vikten av att köpa kvalitet och gynna den lokala handlaren som jag är övertygad om är bästa val. Se hur det ser ut i städerna idag tomma lokaler är ingen munter syn. Vi behöver nyproduktion och nytänk av det mesta i vår framtid, vår välfärd är byggd på detta sedan är det självklart att det skall ske med miljötänk. Hur skulle det se ut om vi alla gick in för att bara köpa begagnade bilar eller som man kan kalla det second hand? Just det till slut finns det inga bilar kvar. Vi har kanske heller ingen lokaltidning att läsa och skriva insändare i om annonsörerna dör ut. Nej vi behöver konsumera men givetvis med eftertanke.