Vilse i passagen – låt oss hjälpas åt att hitta rätt

Evenemangsstranden i Åhus är en fantastisk plats som kom till genom samverkan mellan kommunen och privata aktörer. Kommunen har som markägare under åren lagt ner stora resurser i form av tid och pengar på att underhålla och utveckla evenemangsstranden. En del i detta var arbetet med den detaljplan som antogs 2017. Tyvärr ändrades upplägget för evenemangsstranden sent in i processen och den berömda passagen (som inte leder någonvart) infördes i strandkanten. En anlagd strand som hade byggts för evenemang kom plötsligt att delvis, i den för en strand viktigaste delen invid vattenbrynet, omfattas av strandskydd. Orimligt anser Åhus Beach och många andra. Det argument som från olika politiker och tjänstemän lämnades för införandet av passagen var då, och är alltsedan frågan kom på tal alltjämt att den var ett krav från Länsstyrelsen och att detaljplanen inte skulle gå igenom utan passagen.