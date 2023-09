Kanske handlar förslagen om att man ska köpa en gammal båt, se till att det planteras in svärdfisk i svenska vatten och därefter starta havsfisketurer för rika turister, som Per Anderssons figur i ”Familjen Andersson” vill göra för att bli miljonär.

Eller kanske finns där råd kring hur man startar en vapenfabrik för att tillverka artillerigranater, stor bristvara just nu, alternativt bygger sitt eget kärnkraftverk för att slippa dyra elkostnader. Ja, endast fantasin sätter gränserna för hur man ska bli en vinnare på den kollapsade kronan.

Fast i min egen begränsade begreppsvärld ser jag bara förlorare som får magrare börsar och som redan nu bör börja be till de gudar man tror på om en mycket mild vinter. Varför? Jo, för att även priset på fjärrvärmen, som ett ytterligare bidrag till den allmänna feststämningen, ska höjas kraftigt i vinter, precis just när det sura Skånevädret är som allra kallast. Och som en riktigt präktig tallrik nattamad på detta (Janssons med rejäla supar därtill) slänger nu även renhållarna i Hässleholm in att sophämtningen också ska bli dyrare. Kanske ska man skaffa braskamin och börja elda möget i stället, och åtminstone spara på värmen?