Avskalat och elegant i Agnes Lidbecks dystopiska roman

Det händer inte ofta, men jag upplever att jag blir fysiskt påverkad av att läsa ”All min kärlek”. Det spänner i axlarna, en molande värk i magen. Plötsligt förstår jag hur ”kvävningskänsla” känns. Modern, exakt dialog gör sitt till: ”Ja men fuck you, kanske mindfulness då.” Det kryper in under skinnet, olycksbådande och i någon mån hopplöst. En roman för vår tid.